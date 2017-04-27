В Подмосковье увеличилось число "населенных пунктов воинской доблести"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Звание "Населенный пункт воинской доблести" получили пять подмосковных городов, сел и деревень. Об этом сообщил телеканал "360".

Почетное звание присвоили Звенигороду, поселку Колюбакино Рузского городского округа, деревне Леоново Чеховского района, деревне Ленина городского округа Истра и селу Ярополец Волоколамского района.

После присвоения почетного звания в населенных пунктах Московской области восстановят историческую хронику прошлых лет. На плечи поисковых отрядов ляжет работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества.