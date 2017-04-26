В Московской области для детей-сирот купили 47 квартир

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Для детей-сирот купили 47 квартир в Московской области с начала 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда подмосковного правительства Ольги Забраловой.

"С начала года предоставлены квартиры в Истринском, Клинском, Лотошинском, Наро-Фоминском, Рузском, Серпуховском муниципалитетах, а также в Жуковском, Лосино-Петровском, Озерах, Протвино и Шаховской. На днях 10 детей-сирот получили жилье в Егорьевске. Ребятам предоставляют благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать", — рассказала Ольга Забралова.

По словам Ольги Забраловой, на приобретение 681 квартиры выделили более 1,7 миллиарда рублей. Новое жилье купят в 63 подмосковных районах.