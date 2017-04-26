В Одинцове прошел первый областной фестиваль МФЦ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Первый областной фестиваль многофункционального центра "Молодые, фееричные, целеустремленные" состоялся в подмосковном Одинцове. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя одинцовского МФЦ Ивана Кулакова.

Во время фестиваля наградили победителей и лауреатов конкурса "Лучший многофункциональный центр Московской области". Первое место в номинациях "Лучший МФЦ" и "Лучший универсальный специалист МФЦ" взял одинцовский многофункциональный центр.

В мероприятии участвовали около 25 региональных МФЦ. По словам руководителя одинцовского МФЦ Ивана Кулакова, благодаря форуму подмосковные коллективы многофункциональных центров сплачиваются и обмениваются опытом.

"Хочу поблагодарить весь наш коллектив МФЦ, который приложил много усилий, чтобы достичь такого результата и стать первым. Фестиваль проходит впервые, его основная цель сплотить коллективы многофункциональных центров Московской области", — рассказал Иван Кулаков.