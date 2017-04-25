В Подмосковье засеяли более 14 тысяч гектаров земли

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 14 тысяч гектаров земли засеяли в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минсельхоза Московской области Андрея Разина.

"Уже посеяли яровую пшеницу, ячмень и овес, а также люпин, горох и горчицу. Оптимальные погодные условия позволили также посеять кормовые культуры, в том числе кукурузу на силос и однолетние травы", – рассказал Андрей Разин.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, весенние полевые работы идут согласно с утвержденным планом. К этому моменту овощи высадили на 354 гектаров земли.

"Одновременно с посевной выполняются работы по подкормке озимых культур. Подкормка озимых зерновых и многолетних трав проведена на площади 74,4 тысячи га, в том числе озимых 37,5 тысячи га", – добавил Андрей Разин.