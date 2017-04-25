Сергиево-Посадский район налаживает туристические связи с Австрией

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель комитета по туризму австрийского Парламента Геральд Хаузер приехал в Сергиево-Посадский муниципалитет, чтобы наладить туристические связи с подмосковным районом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Сергиево-Посадского района Михаила Токарева.

"Мы очень заинтересованы в сотрудничестве в туристической, научной, промышленной и коммерческой сферах. Особенно много внимания наш район уделяет налаживанию экономических и туристических связей. Для этих целей у нас создан индустриальный парк, в котором мы тоже будем рады видеть всех иностранных гостей", — прокомментировал Михаил Токарев.

Геральд Хаузер уже посетил Троице-Сергиеву лавру и отметил, что муниципалитет может претендовать на высокий культурный туризм. По словам австрийского посла, между Троице-Сергиевой лаврой и Инсбрукским университетом имени Леопольда и Франца возможны научные связи.

"Мы хотим на основании наших договоренностей с Лаврой и городом совместно развивать туристическую сферу. Я представляю тирольские земли в австрийском Парламенте. Используя свои возможности, мы планируем приглашать как можно больше австрийских туристов в Троице-Сергиеву лавру. В свою очередь, приглашаю всех сергиевопосадцев к нам в Австрию. Ведь в этом году объявлен перекрестный год туризма между нашими странами", — отметил Геральд Хаузер.