Монумент Александру Пушкину разрушился в Орехово-Зуево

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Монумент русскому поэту Александру Пушкину разрушился в подмосковном Орехово-Зуево 24 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

Местный жители и активист Алексей Иванчихин неделю назад рассказал, что памятник начал разрушаться, в фигуре образовалась сквозная дыра. В пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья ответили, что "по факту ненадлежащего состояния памятника А. С. Пушкину начали административное производство".

Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево оштрафовали за ненадлежащее содержание памятника. Однако такое решение не исправило ситуацию. Памятник продолжает разрушаться.