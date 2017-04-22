Временная автостанция "Центральная" откроется на Щелковском шоссе 25 апреля

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Автостанцию оборудуют перронами и зонами ожидания.

На Щелковском шоссе откроют автостанцию "Центральная" 25 апреля. Она будет оборудована перронами, кассами, зонами ожидания и будет выполнять функции автовокзала "Центральный", который временно закроют на реконструкцию. Об этом сообщил телеканал "360".

Все пригородные автобусы, отправлявшихся ранее с автовокзала "Центральный", теперь будут отправляться с автостанции, при этом их маршрут не изменится. Междугородние автобусы до Владимира и Иваново так же будут отправляться от временной автостанции.

Более подробная информация указана на сайте "Мособлвокзалы" и в мобильном приложении "Центральный автовокзал".