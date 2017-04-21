В Серебряных Прудах отремонтируют более 800 ям на дорогах

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более 800 дорожных ям общей площадью около 1,4 тысячи квадратных метров планируется ликвидировать в подмосковных Серебряных Прудах в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя предприятия "Управление делами городского округа Серебряные Пруды" Юлии Коперсак.

"В 2017 году в рамках муниципальной программы "Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Серебряные Пруды Московской области" администрацией округа запланирован ямочный ремонт муниципальных дорог и дворовых территорий", — рассказала Юлия Коперсак.

Как отметила Юлия Коперсак, в настоящее время с помощью специального мобильного приложения "TopMission" сотрудники администрации городского округа проводят оцифровку ям, а работы по их устранению начнутся в мае 2017 года.