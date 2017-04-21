Мособлдума решила изменить работу многофункциональных центров

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Депутаты Московской областной думы обсудили оптимизацию работы многофункциональных центров на закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). Об этом сообщил телеканал "360".

Во время совещания чиновники отметили, что услуги МФЦ в "режимных" районах не пользуются популярностью, при этом бюджеты муниципалитета выделяют непосильные денежные средства на их содержание. Для решения данной проблемы необходимы изменения в федеральном законе.

Подмосковные парламентарии решили смягчить законодательные нормы по организации многофункциональных центров в закрытых административно-территориальных образованиях.