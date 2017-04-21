Срок программы по расселению жителей МО из аварийного жилья сократили

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Срок реализации программы по расселению подмосковных жителей из аварийного и ветхого жилья сократили на год. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова.

"Намеченная работа по переселению граждан из аварийного жилья будет завершена в 2019 году. Вместе с тем, несмотря на сокращение сроков реализации мероприятий действующей программы, мы увеличили ее показатели", — прокомментировал Сергей Пахомов.

Как отметил глава регионального Минстроя, с 2016 до 2019 года необходимо переселить 16196 подмосковных жителей из 6603 аварийных помещений.

"Также существенно возрос объем финансирования, за четыре года реализации программы он составит 11,4 миллиарда рублей, из которых 8,8 миллиарда будут выделены из регионального бюджета", — добавил Сергей Пахомов.