Жители Реутова напишут "Народное сочинение" 22 апреля

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. "Народное сочинение" напишут жители подмосковного Реутова в рамках всероссийской акции "Библионочь-2017" 22 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя города Сергея Юрова.

"Реутов часто присоединяется к различным культурным акциям. В начале апреля вместе со всей страной мы писали "Тотальный диктант", а 22 апреля в рамках "Библионочи" горожане смогут написать "Народное сочинение" в центральной библиотеке", — рассказал Сергей Юров.

Работы участников акции проверят представители акции "Тотальный диктант" и портала "Грамота.ру". Лучшие сочинения войдут в сборник народных историй "Я вырос на уроках литературы. Контакт поколений".

По словам главы Реутова, в библиотеках города также пройдут виртуальные экскурсии, мастер-классы, интерактивные выставки и костюмированная вечеринка.