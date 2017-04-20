В Зарайске в 2017 году отремонтируют более 50 км областных автодорог

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. 12 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 51 километра планируется отремонтировать в Зарайске Московской области в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу генерального директора "Мосавтодор" Владимира Цыцулина.

По технологии "Новачип" отремонтируют 18 километров автодороги "Зарайск — Клин — Бельдин — М-5 "Урал"".

"Данная технология позволяет укладывать тонкие слои горячего асфальтобетона, обеспечивая надежное сцепление со старым покрытием. Слой горячего покрытия может быть уложен толщиной от 10 до 20 миллиметров. Такой материал способен выдерживать высокие нагрузки и обладает хорошим шумопоглощением", — прокомментировал Владимир Цыцулин.

Больше всего работ, порядка 20 километров, будет выполнено на автодороге "Зарайск – Серебряные Пруды".