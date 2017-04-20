Старый парк в Балашихе реконструируют в 2018 году

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Старый парк в подмосковной Балашихе реконструируют в 2018 году. На эти цели выделят около 80 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Как заявил руководитель городского округа Евгений Жирков, новый парк станет уютнее за счет детских игровых площадок, спортивно-оздоровительного комплекса и пляжных зон вдоль берега реки.

Над проектом работают профессионалы, которые уже реализовывали свои идеи в Москве и Санкт-Петербурге. Новый парк будет носить название "экопарк Пехорка".