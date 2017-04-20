В Подмосковье перед ЧМ проинспектировали футбольные поля

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Тренировочные площадки проверили в Московской области перед ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министра физической культуры и спорта Романа Терюшкова.

"На данном этапе инспекционная комиссия осмотрела две базы, а именно: тренировочную площадку на стадионе "Сатурн" в Кратово и тренировочную площадку "Арена Химки". В Кратово полным ходом идет работа по приведению в соответствие футбольного поля и установка трибун", — рассказал Роман Терюшков.

Как отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья, на футбольных полях размер газона, места для болельщиков и освещение должны отвечать требованиям FIFA.

"Главное, конечно, это газон. Мы не будем проводить закупку готовых рулонов — вся трава вырастет на своем месте. На сегодняшний день все работы на тренировочных базах проходят в соответствии с установленными сроками и в штатном режиме", — добавил Роман Терюшков.

Всего Подмосковье будет представлено на мировом футбольном первенстве 17 площадками, которые расположатся в 12 районах региона. Следующая плановая инспекция пройдет через два месяца.