Греф и Водянова провели совместную тренировку в Истринском районе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Руководитель Сбербанка Герман Греф и создатель фонда "Обнаженные сердца", супермодель Наталья Водянова побывали на совместной тренировке перед благотворительным марафоном в Истринском районе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Совместный марафон "Зеленые сердца" пройдет 28 мая в 54 городах Российской Федерации. В Москве благотворительный забег пройдет на Воробьевых горах.

В спортивном мероприятии примут участие люди-инвалиды. Все собранные деньги направят в фонд Водяновой "Обнаженные сердца". Благодаря благотворительной организации создаются инклюзивные детские площадки по всей России.