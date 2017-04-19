Глава Подмосковья попал в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев попал в медиарейтинг самых цитируемых губернаторов-блогеров за март 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Первое место получил глава Чечни Рамзан Кадыров. Второе место досталось мэру Москвы Сергею Собянину, третье — руководителю Крыма Сергею Аксенову. На четвертом месте расположился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Рейтинг-лист замыкает глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Рейтинг самых цитируемых губернаторов-блогеров составило аналитическое агентство "Медиалогия". Всего было использовано более 37 тысяч источников СМИ: информационных агентств, газет, журналов, радио, телевидения и Интернет-СМИ.