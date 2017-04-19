В Подмосковье на Пасху на ярмарках продали около миллиона куличей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На подмосковных ярмарках в минувшие выходные было продано около миллиона куличей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минпотребрынка Московской области Владимира Посаженникова.

"Это куличи региональных хлебокомбинатов, частных пекарен, предприятий общественного питания, которые на ярмарках представили продукцию собственного производства, а также куличи, испеченные в пекарнях при монастырях Подмосковья", — прокомментировал Владимир Посаженников.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области, на ярмарке можно было купить куличи от 25 до 1200 рублей за штуку.