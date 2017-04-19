На территории "Ступино квадрат" организуют отдельный таможенный пост

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Советник министра промышленности и торговли России Виктор Семенов и директор по развитию предпринимательства Восточного комитета немецкой экономики Йенс Бельман обсудили основные вопросы немецкого бизнеса на территории "Ступино квадрат". Об этом сообщил телеканал "360".

"Важно поговорить с инвесторами, что их беспокоит. Как говорят немцы, где у них гвоздь в ботинке. Чтобы вопросы снять индивидуально с каждой фирмой. Так как вопросы есть системные, есть к самоуправлению. У нас прямая связь с министрами промышленности регионов", — рассказал Виктор Семенов.

В скором времени на территории "Ступино квадрат" планируют организовать отдельный таможенный пост. Сейчас ведутся переговоры с Мособлтаможней. Не стоит забывать о вопросе санкций, несмотря на которые Российская Федерация остается крупнейшим рынком для Германии.

"Немецкое бизнес-сообщество — самое крупное в России. Даже во время кризиса они инвестировали и не вышли с рынка", — отметил Йенс Бельман.

Участники встречи также обсудили тему наращивание производства иностранных и общих предприятий. Так в Ступино их предполагается построить 200.