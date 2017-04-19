В Подмосковье с начала 2017 года провели газ в шесть населенных пунктов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Газ подвели к шести населенным пунктам Московской области с начала 2017 года. Также сформированы условия для газоснабжения около трех тысяч жителей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

"Всего в 2017 году планируется газифицировать 82 сельских населенных пункта, обеспечив газом свыше 32,5 тысячи жителей. Основная часть объектов будет сдана в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах", — рассказал Леонид Неганов.

Помимо газификации сельских населенных пунктов Московской области в поддержку малому и среднему бизнесу создаются условия для газоснабжения семи инвестпроектов в Дубне, а также Сергиево-Посадском, Одинцовском Луховицком и Серпуховском районах.

В прошлом году газ появился в четырех индустриальных парках в Подольске, а также Коломенском и Солнечногорском районах.