В Подмосковье усилят безопасность в рамках подготовки к ЧМ-2018

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Московской области продолжают подготовку к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, особое внимание уделяется вопросам безопасности. Об этом сообщил телеканал "360".

"Наша общая задача вместе с правоохранительными органами — создать комфортные условия для команд — участниц мундиаля и туристов", — прокомментировал Роман Терюшков.

Как отметил Роман Терюшков, в Подмосковье расположится 17 тренировочных баз с гостиничным комплексом для команд — участниц ЧМ-2018 по футболу.

"В регионе отобраны лучшие гостиницы для размещения команд-участниц, соответствующие требованиям FIFA. Определены 260 основных и резервных маршрутов передвижения команд — участниц чемпионата", — добавил Роман Терюшков.