Жители Подмосковья будут сами выбирать необходимые для ремонта дороги

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Подмосковные жители смогут самостоятельно определить часть дорог, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Свой голос можно оставить на портале "Добродел". Об этом сообщил телеканал "360".

В план ремонтных работ попали около 500 дорожных участков. На дополнительный ремонт направили более двух миллиардов рублей.

В настоящее время жители региона отдали свои голоса за 190 региональных автомобильных дорог. Таким образом, люди помогут сверстать планы по 400 км региональных дорог из 2 027 километров от общего числа запросов.

Ремонтные работы планируется завершить до 15 октября. Дороги, не вошедшие в план 2017 года, выставят на голосование в следующем году.