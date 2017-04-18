Шесть подмосковных музеев будут участвовать во II туре "Интермузея"

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Шесть музеев Московской области вышли во II тур фестиваля "Интермузей–2017", которое состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.

В мероприятии будет участвовать 151 музей из Красноярска, Татарстана, Карелии, Омска, Чукотки, Мурманской области, Северного Кавказа.

Честь Подмосковья будут защищать государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского и музей-заповедник "Усадьба "Мураново" Ф.И. Тютчева, государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" и музей-заповедник А.С. Пушкина, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, а также Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник.

"Ровно половина из 12 государственных музеев региона прошла серьезный отбор авторитетного фестиваля. И это, несомненно, успех. В последние годы музейная сфера региона динамично развивается и количество посетителей увеличивается", — рассказала Оксана Косарева.

По словам министра культуры, четыре года назад государственные музеи посещали чуть больше миллиона человек. В прошлом году число посетителей превысило 1,6 миллиона человек.