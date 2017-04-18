ОНФ обследовал 200 автобусных остановок в Московской области

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Активисты ОНФ обследовали 200 автобусных остановок в 15 районах и городских округах Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ОНФ в Московской области.

В Рузе, а также в Солнечногорском и Одинцовском муниципалитетах конструкции остановок проржавели, а урны для мусора и расписание движения транспорта встречаются крайне редко.

В Кашире, Дзержинске и Электрогорске некоторые остановки сломаны, а также не оснащены табличками с расписанием движения автобусов.

В Чеховском и Серпуховском районах на некоторых автобусных остановках нет остановочных павильонов. В Пушкине, Мытищах, Щелкове, Люберцах, Наро-Фоминске в организации остановок нарушаются требования по виду и общим техническим характеристикам.

"Общественники направят результаты мониторинга в правительство Московской области и муниципальным властям с предложением принять меры по приведению автобусных остановок в соответствие действующему законодательству", – отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Подмосковье, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Дупак.