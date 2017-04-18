Более 10 молодых семей получат соцвыплаты на приобретение жилья в Шатуре

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 10 молодых семей получат социальные выплаты на приобретение жилья в подмосковной Шатуре в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя городского округа Андрея Келлера.

"Наше муниципальное образование уже 12 лет реализует муниципальную программу "Жилище". В 2017 году социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 11 семей", – рассказал Андрей Келлер.

Как отметил Андрей Келлер, выплаты семьям выдаются безвозмездно и безвозвратно.