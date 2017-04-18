Незаконные присоединения к дорожной сети будут выявлять в Клинском районе

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Несанкционированные присоединения к дорожной сети в Клинском районе будут выявлять с 1 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Алены Сокольской.

Эксперты проверят законность съездов с муниципальных автодорог к частым владениям в восьми городских и сельских поселениях Клинского муниципалитета.

"Итоги этой работы подведем к 1 сентября. Нарушителей ждут штрафные санкции, так как неправильно построенные съезды, на которых застаивается вода – одна из причин разрушения дорожного покрытия. Всего с начала 2017 года в Клинском районе поступило четыре заявления на строительство и реконструкцию присоединений к муниципальным дорогам", – рассказала Алена Сокольская.