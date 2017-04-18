Китайская компания будет изготовлять чай и консервированные фрукты в МО

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Китайская компания "Хунань Цзиньчжоу Чай" начнет изготавливать чай и консервированные фрукты в Подмосковье. На эти цели китайский производитель инвестирует 150 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу гендиректора Корпорации развития Московской области Тимура Андреева.

"Провинция Хунань активно осваивает российский рынок и уже ведет с руководством Татарстана совместный проект по созданию сельскохозяйственного парка в республике. Подобный совместный проект также появится и в Подмосковье. В регионе китайские инвесторы рассчитывают открыть индустриальный парк пищевой направленности, в котором будут фасовать чайную продукцию, консервировать овощи и изготавливать соки", – рассказал Тимур Андреев.

Как заявил Тимур Андреев, Корпорация примет непосредственное участие в выборе земли для размещения парка, а также она поможет подключить нужную инфраструктуру.

На территории индустриального парка расположат две тысячи квадратных метров офисных площадей и 30 гектаров производственных объектов. Благодаря парку создадут 1,2 тысячи рабочих мест.