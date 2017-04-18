Более 110 тысяч ветеранов ВОВ получат матпомощь в Подмосковье ко Дню Победы

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Более 110 тысяч ветеранов получат единовременную материальную помощь в Московской области в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда подмосковного правительства Ольги Забраловой.

"Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, всего их в области проживает 7 765 человек. Вдовы и вдовцы участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" получат единовременную материальную помощь в размере пяти тысяч рублей", — рассказала Ольга Забралова.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, на указанные цели из регионального бюджета выделят более 648 миллионов рублей.

Школьники и студенты встретятся с ветеранами ВОВ в рамках празднования 9 мая. В Московской области также состоятся разнообразные концерты и выставки.