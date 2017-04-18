Молодым семьям Наро-Фоминского района выделили соцвыплаты на покупку жилья

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. 23 молодым семьям Наро-Фоминского района Московской области дали социальные выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Вадима Андронова.

"Прошло знаковое мероприятие – 23 семьи из Наро-Фоминска, Апрелевки, Селятина и Калининца получили свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения своих жилищных условий. Я бы хотел отметить, что это далеко не первый пример успешной работы программы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище", которая реализуется на территории нашего района с 2006 года", – рассказал Вадим Андронов.

Как отметил Вадим Андронов, в настоящее время 161 молодая семья улучшила свои жилищные условия благодаря соцвыплатам на приобретение и строительство жилья.

"Я уверен в том, что число участников программы с каждым годом будет увеличиваться, а мы, со своей стороны, приложим все усилия для того, чтобы ее реализация проходила на достойном уровне и с максимальным эффектом", – добавил Вадим Андронов.