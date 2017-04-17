Подмосковье стало третьим среди направлений гастрономического туризма

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат".

Подмосковье заняло третье место среди самых популярных гастрономических направлений в России. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат". Об этом сообщил телеканал "360".

В медиарейтинг гастрономического туризма также попали Москва, Петербург, Казань, Алтайский край, а также Владимирская, Новгородская, Тульская, Тверская и Калининградская области.

По информации агентства, в России чаще всего покупают одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня, а также поездки на фестивали за несколько тысяч рублей.

Благодаря медиарейтингу удалось узнать, что гастрономический туризм является самым быстрорастущим во внутреннем туризме.