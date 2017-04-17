Подмосковье вошло в семерку экологически эффективных регионов России

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Подмосковье попало в топ-10 самых экологически эффективных регионов России. Об этом сообщил телеканал "360".

Московская область расположилась на третьем месте по объему госфинансирования (20,373 миллиона рублей), на 11 месте — по числу особо охраняемых территорий (236 ООПТ) и на 56-м — по количеству мероприятий (45), запланированных на "Год экологии". В итоге регион занял седьмое место в рейтинге.

Как заявил председатель политической партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, медиарейтинг показывает объективную работу региональных ведомств в субъекте.

"Московский регион, область — это седьмое место в рейтинге. Выглядит неплохо. А вот Москва на 48 месте — это не очень хорошо. Подмосковью нанесен экологический ущерб Москвой (все отходы идут на полигоны области), но решает эту проблему именно область", — рассказал Александр Закондырин.

Более 20 полигонов ТБО рекультивируют в 2017 году. В Подмосковье и Казани хотят запустить инновационный пилотный проект "Нулевое захоронение отходов". В десятках регионах заработают новые мусоросортировочные, мусороперерабатывающие заводы и центры обращения с отходами. Также продолжится внедрение системы сбора ртутьсодержащих и опасных отходов.

Член общественного совета при Минприподы России Рашид Исмаилов заявил, что этот рейтинг должен простимулировать региональные Минэкологии быть открытыми для местных жителей и размещать актуальную информацию о мероприятиях по улучшению экологической ситуации.