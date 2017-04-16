"Сквоттеры поневоле" заняли элитный дом в Ивантеевке

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Сквоттинг зафиксировали в подмосковной Ивантеевке. Согласно российскому законодательству, акт самовольного заселения покинутого или незанятого места запрещен. Однако местному хиппи это не помешало, и он выбрал для себя квартиру бизнес-класса, сообщил телеканал "360".

У нее нет хозяина, как и у еще 30 в этом доме, часть жилых помещений — муниципальные. Они предназначены для расселения жителей аварийных и ветхих домов Ивантеевки. Однако люди так и не получили эти квартиры. Они находятся в ожидании уже больше десяти лет.

Застройщик построил дом с нарушениями, и вместо 17 положенных этажей добавил 18-й, минуя согласование со Стройнадзором. Компания в итоге обанкротилась и до сих пор не может сдать дом жильцам. Жители в некотором роде тоже стали сквоттерами — правда, поневоле, заплатив за свои квартиры миллионы. И хотя в доме есть вода и свет, отключить их могут в любую минуту, крупные долги на счету застройщика.

Сложившаяся ситуация является результатом как халатности застройщиков, так и незаинтересованности администрации городов, считает урбанист Петр Иванов.

"Я не уверен, что нужно этих людей обязательно наказывать. Скорее, нужно работать с социальными проблемами, которые провоцируют людей к такому решению жилищного вопроса. Они же не от хорошей жизни это делают. Нужно решать проблемы, которые провоцируют людей прибегать к такому", — рассказал он.