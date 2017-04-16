Пенсионеров избили за отказ покупать сковородки в Жуковском

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банда преступников орудует в подмосковном Жуковском с целью охоты на деньги пенсионеров. Они ходят по квартирам и втридорога продают вещи, а если кто-то отказывается покупать — избивают. Три таких эпизода были зафиксированы за последние две недели. Об этом сообщил телеканал "360".

В последнем случае торговцы настолько сильно избили пожилых людей, что один из них потерял сознание, у другого был сломан палец. Он также получил вывих руки и сотрясение мозга.

Дочь одного из пострадавших рассказала о сомнительных торговцах с кастрюлями и сковородками. Она опубликовала пост в социальных сетях и на форумах и буквально через пару дней нашлись свидетели. К ним тоже якобы приходили с подобными предложениями. Они дверь не открыли, в вот камера сняла одного из продавцов.

В центральном офисе Почты России уже осведомлены об этой истории. Как отметили в пресс-службе, мошенники во многих регионах часто представляются сотрудниками почты, но чтобы так хладнокровно и дерзко — впервые.

Пенсионеры обратились в полицию после снятия побоев. Проводится доследственная проверка. Уголовное дело пока не возбудили.