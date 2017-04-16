Замглавы Балашихи отчитался по подготовке к майским праздникам

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Чабан отчитался, как в городе проходит подготовка к грядущим майским праздникам. О проделанной работе он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Чабана, большой объем работ был завершен на субботнике еще 8 апреля. В городском округе собрали почти весь крупный мусор, начали работу по уборке леса. Помимо этого, началась работа по благоустройству.

"Мы набрали в штат дворников, организовали машины, приобрели и другую технику, и они сейчас выполняют все необходимые задачи. Это и реагирование на жалобы жителей, причем очень оперативное", — заявил Чабан.

Чиновник отметил, что на следующем субботнике 22 апреля будут проведены и другие виды работ. В городском округе покрасят заборы, благоустроят детские площадки, посадят новые деревья.