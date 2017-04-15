В Королеве 16 апреля стартует полумарафон "Любовь и Космос"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первый весенний полумарафон "Любовь и Космос" стартует в подмосковном Королеве 16 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

В масштабном мероприятии примут участие более 1000 легкоатлетов из 132 городов и пяти стран. Они побегут с действующими и будущими космонавтами. Всех участников марафона наградят красивой космической медалью.

Как заявили организаторы полумарафона, участников также ждет масса космических и спортивных сюрпризов на центральной площади Королева у ЦДК им. М. И. Калинина.