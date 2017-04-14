В Подмосковье во время праздников будут ходить 14 бесплатных автобусов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "МОСТРАНСАВТО" организует 19 специальных маршрутов на время церковных праздников в Московской области. Из них 14 сделают бесплатными, а пять будут платными. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу генерального директора автотранспортного предприятия Александра Зайцева.

Также "МОСТРАНСАВТО" сократит интервалы движения автобусов в 15 районах Подмосковья на Пасху, Красную Горку и День Святой Троицы.

Бесплатные автобусы будут ходить в Клину, Подольске, Истре, Домодедове и Ступине. Платные — в Одинцове, Королеве и Орехово-Зуеве. В праздничную пасхальную ночь в подольском филиале автотранспортного предприятия организуют два бесплатных маршрута в ночное время: "Церковь (Красная Горка) — Юбилейная — Цемзавод" и "Троицкий собор — Юбилейная — Кутузово".