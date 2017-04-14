Мособлдума выделит доплату пенсионерам региона в 2017 году

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пенсионерам будут выплачивать дополнительные региональные субсидии в Подмосковье в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева.

По словам депутатов Московской областной думы, теперь пенсионеры будут получать дополнительные денежные средства, их размер, вместе с пенсией составит не менее 9161 рублей.

"Принятие закона позволит избежать ущемления прав пенсионеров при установлении им социальной доплаты к пенсии, обеспечит защиту прав малоимущих и гарантирует уровень их материального обеспечения", — рассказал Андрей Голубев.