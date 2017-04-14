В Мытищах прошел мастер-класс о изготовлению куличей для детей из интерната

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мастер итальянской и русской кухни Артем Мартиросов и подмосковный министр социального развития Ирина Фаевская научили ребят из интерната печь традиционные пасхальные куличи в Мытищах. Об этом сообщил телеканал "360".

"Очень важно, чтобы ребенок мог себя обслуживать правильно, приготовить. Ну и плюс сохранение традиций, это очень важно. Пасха такой светлый праздник", — рассказала Ирина Фаевская.

Воспитанники дома-интерната также украшали пасхальные яйца с помощью лент, бисера и салфеток.