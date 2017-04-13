Проблемы при оформлении недвижимости обсудили на форуме в Подмосковье

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главные ошибки при оформлении недвижимости обсудили на VII форуме участников кадастровой деятельности в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

В регионе разрабатывают веб-сервис, который сможет проверить технический план. В этом продукте будет исчерпывающий перечень требований, обязательных для государственных регистраторов. Пилотный проект уже существует на базе Центра содействия строительству.

"Мы ставим задачу — уменьшить процент приостановок по регистрации до 5%. А по кадастровому учету мы ставим задачу уменьшить процент отказов до 15%", — рассказал зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

В конце 2016 года процент отказов и приостановок в регионе при регистрации составил 11%, по кадастровому учету — 22%.