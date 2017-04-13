Серпуховский музей стал самым популярным местом для проведения свадеб

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Серпуховский историко-художественный музей стал самым популярным местом для проведения свадеб в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Главного управления ЗАГС Московской области Елены Филатовой.

"Постановлением правительства Московской области на территории региона определены 10 точек на объектах культурно-исторического наследия, где созданы удаленные рабочие места органов ЗАГС. Одно из самых популярных направлений, куда в основном ездят для проведения свадеб — это Серпуховский историко-художественный музей", — рассказала Елена Филатова.

Как отметила Елена Филатова, вторым по популярности местом для проведения свадебных церемоний стал музей-усадьба А. П. Чехова "Мелихово" и музейный комплекс "Конный двор" в Сергиевом Посаде.