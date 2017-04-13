Воробьев обратится в Минобороны с идеей создать совет по работе с ЗАТО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев предложит Минобороны создать совет по работе с закрытыми административно-территориальными образованиями (ЗАТО). Об этом сообщил телеканал "360".

Губернатор Подмосковья встретился с главами пяти военных городков региона 13 апреля. Они обсудили выполнение поручений и перспективы социально-экономического развития.

"Наша встреча посвящена проблематике малых территорий, малых городов. Но эти города, также как и самые большие, нам важны. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы оказать поддержку, обеспечить перемены, которые ждут жители", — подчеркнул Андрей Воробьев.

По словам Евгения Баришевского, врио администрации Звездного городка, в текущем году в муниципалитете оборудуют детскую площадку, установят светильники, создадут новые парковочные места и благоустроят дворы домов.

Руководитель Краснознаменска Андрей Ильин рассказал, что в рамках выполнения поручений ежегодно в районе обустраивают шесть дворов. Для благоустройства будут привлекать инвесторов. В приоритете задач — создание парковок.

Глава Власихи Ольга Агафонова сообщила, что уличное освещение в районе находится на завершающей стадии. В городском округе Восход начали ремонтировать подъезды.

"Что касается дорог, то территория у нас небольшая, всего восемь километров дорог, из которых около семи километров находятся в закрытой зоне. Сейчас все дороги отремонтированы", — отметил глава Восхода Ислан Тохтаров.

Глава Молодежного Ольга Туркова рассказала, что в 2017 году в районе создадут 30 парковочных мест. Это решит проблему нехватки парковочного пространства.

"Мы, также как и все ЗАТО, занимаемся благоустройством территорий — ставим детские площадки, обустраиваем наши дворы, разводим цветники, устанавливаем малые архитектурные формы", — заявила Ольга Туркова.