Жители Подмосковья записывались к врачам онлайн более 2 млн раз в 2017 году

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. С начала года подмосковные жители записывались на прием к врачам с помощью интернета более двух миллионов раз. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Запись к врачу через интернет — первый появившийся электронный сервис и наиболее востребованный жителями. Его популярность растет. За аналогичный период прошлого года в Подмосковье "Электронной регистратурой" для записи к врачу воспользовались 1,88 миллионов раз, рост — 20%", — рассказала Ольга Забралова.

Кроме того записаться на прием к врачу можно через единый колл-центр главы Подмосковья и в инфоматах поликлиники. До конца года к скоростному интернету подключат более 1,5 тысячи подразделений поликлиник и больниц Подмосковья.