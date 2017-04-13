Работы по реконструкции промзоны Реутова начнутся в 2019 году

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Промышленную зону подмосковного Реутова начнут реконструировать в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы подмосковного города Сергея Юрова.

Сейчас в промзоне нет жилой застройки и сопутствующей инфраструктуры. Ранее сообщалось о начале разработки плана ее благоустройства и реконструкции. Строительство эстакады позволит соединить Горьковское и Носовихинское шоссе и связать промзону с южной частью города.

"В текущем году мы должны закончить разработку концепции (реконструкции и благоустройства промзоны – ред.). Понимая, что 2019 год — это завершение строительства эстакады (соединяющей Горьковское и Носовихинское шоссе – ред.), мы одновременно с этим должны подходить и к реконструкции Транспортной улицы и других транспортных артерий нашей промзоны", — рассказал Сергей Юров.

По проектной организации на территории промзоны должны появиться новые транспортные узлы, маршруты общественного транспорта, а также логистический и офисно-складской центры, технопарк и торговый комплекс.

"Мы встретились с представителями проектного института и обсудили техзадание, которое в дальнейшем непосредственно ляжет в уже договорные отношения, для того чтобы разработать общий мастер-план и концепцию развития нашей промышленной зоны. Задача, прежде всего, это развитие транспортного сообщения, пассажирского транспорта и нормальной пешей доступности", — добавил Сергей Юров.