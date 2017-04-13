Активисты не дали бульдозеру снести детскую площадку на Можайском шоссе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Жители решили помешать сносу детской площадки и перегородили дорогу бульдозеру на Можайском шоссе в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Во дворе дома № 46 по Можайскому шоссе власти решили построить многоэтажку. Ее должны были возвести еще два года назад, но и тогда строительству помешали жители. Они уверены, что в проектной документации много нарушений, а новый дом лишит их единственного двора.

Три года назад местные жители обращались в суд. Они просили определить границы двора, он тогда суд встал на сторону застройщика.

Поэтому сейчас жители решили отстаивать свои права. Генеральный директор компании написал на инициативную группу жителей заявление в полицию.

По словам администрации города, застройщик действует в рамках закона. Новый дом войдет в программу по переселению из ветхого фонда. Поэтому при проектировании учли все необходимые нормы.