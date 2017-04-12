Около 38 километров автодорог отремонтируют в Солнечногорском районе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Около 38 километров областных автомобильных дорог отремонтируют в Солнечногорском районе в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя компании "Мосавтодор" Владимира Цыцулина.

По словам начальника учреждения "Мосавтодор", участки дорог "Ложки — Поварово — Пятница" и "Дубинино — Обухово" приведут в порядок с помощью износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

"В этом году в рамках программы ремонта 2017 года дорожными службами будут проведены ремонтные работы на 11 участках дорог района. В приоритетном порядке отремонтируют два участка, отобранные на основании обращений жителей: "М-10 "Россия" — Березки" с 2,6-го километра по 3-й километр и в Солнечногорске на улице Краснофлотской", — рассказал Владимир Цыцулин.