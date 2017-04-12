Обновление "Стрелки" вышло на платформе iOS

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новые преимущества мобильного приложения "Стрелки" теперь доступны для iOS-устройств. Теперь можно заблокировать утерянную карту прямо со смартфона, а деньги вернуть при обращении в пункт обмена и возврата. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу гендиректора предприятия "ЕТК" Павла Буяджи.

Благодаря нововведению пользователь может войти в приложение по отпечатку пальца. Но это далеко не все новшества. Сейчас карты в приложении отображаются в зависимости от их типа.

"Количество пользователей личного кабинета и мобильного приложения "Стрелки" превысило 1,1 миллиона человек и продолжает расти. Первыми оценить новые возможности онлайн-сервисов "Стрелки" смогли пользователи Android, для них функционал стал доступен с 20 марта. Услугой блокировки, к примеру, уже воспользовались более 1000 человек", — рассказал Павел Буяджи.

Ознакомиться с новыми возможностями мобильного приложения "Стрелки" можно на официальном сайте.