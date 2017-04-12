ТИЦ "Подмосковье" открыли в Щелковском историко-краеведческом музее

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Туристско-информационный центр "Подмосковье" открылся в Щелковском историко-краеведческом музее. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

"Наш регион — уникальная территория для гостей. Здесь проходит много фестивалей, смотров, других крупных мероприятий, немало интересных мест, которые привлекают. И открывающиеся туристско-информационные центры призваны стать своеобразным компасом для наших гостей", — рассказала Оксана Косарева.

По ее словам, в музее можно получить информацию об основных туристических маршрутах и достопримечательностях и памятниках всех районов Московской области, о туристических фирмах и экскурсоводах, а также о магазинах и гостиницах, кафе и ресторанах, культурных, спортивных и общественных событиях.

"Основные цели создания ТИЦ "Подмосковье" — объединение представителей туристской индустрии и музеев Московской области для эффективного использования их интеллектуальных, трудовых, информационных, административных ресурсов, предоставление максимальной информации о туристской инфраструктуре, содействие увеличению количества туристов, экскурсантов и продолжительности их пребывания в регионе", — добавила Оксана Косарева.