В Кубке Конфедераций и ЧМ-2018 примут участие 500 подмосковных волонтеров

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 500 волонтеров из Московской области примут участие в Кубке Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

Около 177 тысяч человек из 189 стран мира изъявили желание участвовать в волонтерской программе Оргкомитета "Россия-2018".

"Московская область регулярно проводит мероприятия международного уровня. Сейчас мы уже обладаем определенным количеством кадров, которые привлекаются к организации различных турниров, но для организации крупных мероприятий, количество помощников должно расти. Одним из таких масштабных событий является предстоящий Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", — рассказал Роман Терюшков.