Андрей Воробьев и Денис Мацуев обсудили подготовку к фестивалю Чайковского

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с пианистом и народным артистом России Денисом Мацуевым. Они обсудили подготовку к фестивалю Чайковского, который пройдет в Клину с 13 по 18 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

Также глава Подмосковья и народный артист России обсудили перспективы формирования в подмосковном Клину масштабного туристического центра. Он расположится на базе усадьбы Петра Чайковского.

"Я всегда с удовольствием участвую в этом фестивале. В день открытия я выступлю с прекрасным оркестром "Геликон опера" и певицой Кресемирой Стояновой", — рассказал Денис Мацуев.

В ближайшее время начнется строительство большого концертного зала в Клину. Также на базе дома-музея Чайковского планируют открыть образовательные музыкальные школы для детей.