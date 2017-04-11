Малоимущие граждане смогут бесплатно заниматься спортом в Подмосковье

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В рамках социальной программы "Добрые часы" малоимущие граждане и пенсионеры смогут бесплатно заниматься спортом в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

"Акция "Добрые часы" помогает Подмосковью вовлечь в спорт как можно больше людей. Уже сейчас почти 35 процентов жителей региона систематически занимаются физической культурой и спортом. Уверен, что внедрение новой акции поможет увеличить эту цифру. Рад, что руководители многих спортивных сооружений с энтузиазмом отнеслись к этой программе", — рассказал Роман Терюшков.

Воспользоваться "Добрыми часами" могут не только пенсионеры и малообеспеченные семьи, но и дети из многодетных семей. Участники соцпрограммы могут посещать бассейны и тренажерные залы.