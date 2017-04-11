В Подмосковье появятся новые маршруты для маломобильных граждан

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. 110 новых автобусов для маломобильных граждан выйдут на дороги Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

Автобусы созданы на базе Mercedes Sprinter, которые имеют специальные переносные пандусы. Также в салоне автобуса есть специальные ремни безопасности и табло для слабовидящих с обозначением остановок.

"Данное транспортное средство предназначено не только для перевозки маломобильных слоев населения, но и также граждан, которые везут своих детей в колясках. Потому что раньше это сделать было невозможно. Сейчас имеется специально оборудованное место в транспортном средстве, где спокойно коляска может встать и закрепиться ремнями безопасности", — рассказал замминистра транспорта Подмосковья Андрей Серегнев.